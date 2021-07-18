Эксперт объяснил, зачем вводятся экспресс-тесты для водителей

Игорь Моржаретто, автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат», рассказал, зачем вводятся экспресс-тесты для водителей, передает URA.ru.

«Сейчас во время рейдов инспекторы останавливают водителей, заполняют с каждым целый ряд документов, но МВД намерено пойти по пути западных стран. Я такую систему видел в Финляндии — сотрудники полиции останавливают автомобили, предлагают водителям дунуть в маленький приборчик, который не доказывает, что вы трезвый или пьяный, а просто отсеивает подозрительных людей от кристально чистых», — рассказал Моржаретто.

По результатам теста, водителя могут отправить на медицинское освидетельствование.

«Экспресс-тест — это просто предпроверка и нежелание ее пройти не будет означать, что вы отказались от медосвидетельствования. Можно отказаться от экспресс-теста и попросить, чтобы нормально проверили», — уточнил эксперт.

Ранее в МВД объявили, что работают над внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных водителей.