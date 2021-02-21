В России выросло число выявленных водителей под наркотиками

На дорогах России в прошлом году выявили 22,4 тыс. водителей в наркотическом опьянении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Отмечается, что такая цифра на 5% больше по сравнению с данными за 2019 год.

В то же время число водителей, пойманных в алкогольном опьянении за рулем, практически не изменилось. В 2020 году полицейские выявили 550,7 тыс. нетрезвых водителей, что больше на 0,3% по сравнению с позапрошлым годом. Из них фигурантами уголовных дел стали 68,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что российские водители получили около 40 млн штрафов за превышение скорости.