Движение по Крымскому мосту возобновилось

Движение легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления дорог «Тамань».

«Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 06.00 мск сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение грузового транспорта возобновлено в 06.30 мск», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что впервые с завершения строительства движение по Крымскому мосту было перекрыто. Причиной ограничения стала непогода.