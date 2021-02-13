В Краснодарском крае произошло ДТП с 16 автомобилями и автобусом
Катерина Медведева
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На трассе в Краснодарском крае столкнулись 16 автомобилей и автобус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Авария произошла около 09.30 мск на на федеральной трассе А-146 около станицы Северская. «Столкнулись 12 легковых автомобилей, четыре грузовых и рейсовый автобус, который следовал из города Гулькевичи в город Геленджик», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что как минимум одному пассажиру легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь. Среди пассажиров автобуса, предварительно, никто не пострадал.
В настоящее время движение по по трассе в сторону Краснодара затруднено.
Ранее около 20 автомобилей столкнулись на трассе в Свердловской области.
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