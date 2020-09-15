Один человек погиб при столкновении автомобилей на Варшавском шоссе

Один человек стал жертвой столкновения двух легковых машин на юге российской столицы, еще двое оказались ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«Варшавское шоссе, дом 95, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, и двое получили ранения», — сообщили в пресс-службе.

Двух пострадавших госпитализировали в больницу. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.

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