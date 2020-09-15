Один человек погиб при столкновении автомобилей на Варшавском шоссе
Михаил Кириллов
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Один человек стал жертвой столкновения двух легковых машин на юге российской столицы, еще двое оказались ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
«Варшавское шоссе, дом 95, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, и двое получили ранения», — сообщили в пресс-службе.
Двух пострадавших госпитализировали в больницу. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.
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