Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в Москве
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На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса и «Газели», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
В результате погибла женщина, находившаяся в автобусе, и пострадали еще три пассажира автобуса.
В настоящее время в районе пересечения Ташкентской улицы и Рязанского проспекта затруднено движение дорожного транспорта.
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