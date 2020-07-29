Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в Москве

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса и «Газели», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

В результате погибла женщина, находившаяся в автобусе, и пострадали еще три пассажира автобуса.

В настоящее время в районе пересечения Ташкентской улицы и Рязанского проспекта затруднено движение дорожного транспорта.

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