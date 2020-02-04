Жертвами ДТП в Крыму стали два человека

В Крыму произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что авария произошла в районе села Наташино в Сакском районе.

Уточняется, что в результате погибли два человека, еще четверо пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

Правоохранительные органы выясняют причины ДТП.

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