Массовое ДТП с автобусом произошло в Ленобласти

В Ленинградской области столкнулись восемь автомобилей и автобус, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как отмечается, ДТП произошло около 08.00 на участке федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель.

В результате аварии пострадал пассажир одного из легковых автомобилей.

В настоящее время на месте происшествия находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая помощь.