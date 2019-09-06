На Ставрополье 5 школьников устроили смертельное ДТП на машине родителей

В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали об аварии, в которую попали пять школьников. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что школьники 7-го и 9-го классов решили покататься на «Оке», которая принадлежала родителям одного из них. Они попали в ДТП примерно в 18.30 в Апанасенковском районе.

«Двигаясь по проселочной дороге, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля», — заявили в ведомстве.

По данным ведомства, на месте погиб 13-летний ребенок, еще двое пострадали.

Ранее сообщалось, что ребенок во второй раз угнал машину родителей и попал в аварию в Германии.