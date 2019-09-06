На Ставрополье 5 школьников устроили смертельное ДТП на машине родителей
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В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали об аварии, в которую попали пять школьников. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что школьники 7-го и 9-го классов решили покататься на «Оке», которая принадлежала родителям одного из них. Они попали в ДТП примерно в 18.30 в Апанасенковском районе.
«Двигаясь по проселочной дороге, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля», — заявили в ведомстве.
По данным ведомства, на месте погиб 13-летний ребенок, еще двое пострадали.
Ранее сообщалось, что ребенок во второй раз угнал машину родителей и попал в аварию в Германии.