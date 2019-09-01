В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека

В Павловском районе Воронежской области в результате столкновения четырех автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщает МВД по региону, передает ТАСС.

По информации ведомства, в аварии пострадали также два человека, среди которых один несовершеннолетний. Они были госпитализированы, медики им оказывают необходимую помощь.

Отмечается, что в настоящее время выясняются все детали ДТП.

Ранее сообщалось, что Porsche сбил двух детей в Москве.