Источник назвал причину ДТП с автобусом с туристами из Китая

Источник в правоохранительных органах проинформировал о причине ДТП с автобусом в Москве, при котором пострадали китайские туристы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, водитель не справился с управлением.

«Автобус заскользил на дороге из-за влажного асфальта», — сказал источник.

Уточняется, что после этого транспортное средство занесло вправо и оно врезалось в столб.

Ранее сообщалось о ДТП с туристическим автобусом в Москве, при котором пострадали 14 человек. Инцидент произошел около дома номер 60, корпус 1 на Шоссе Энтузиастов.