Четверо погибли в ДТП в Ростовской области
В результате столкновения двух автомобилей в Ростовской области погибли четыре человека. Об этом сообщает портал Donday.
Инцидент произошел ночью 19 октября. На 1015-м километре трассы «Дон» столкнулись ВАЗ и Mercedes.
«В результате ДТП погиб 24-летний водитель ВАЗа и три пассажира. Мужчина, находившийся за рулем Mercedes, и его пассажир получили незначительные травмы», — сообщили в управлении МВД по региону.
По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.