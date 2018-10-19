Четверо погибли в ДТП в Ростовской области

В результате столкновения двух автомобилей в Ростовской области погибли четыре человека. Об этом сообщает портал Donday.

Инцидент произошел ночью 19 октября. На 1015-м километре трассы «Дон» столкнулись ВАЗ и Mercedes.

«В результате ДТП погиб 24-летний водитель ВАЗа и три пассажира. Мужчина, находившийся за рулем Mercedes, и его пассажир получили незначительные травмы», — сообщили в управлении МВД по региону.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.