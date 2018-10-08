В Индии водителя уволили из-за шутки с обезьяной

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В Индии водитель автобуса потерял работу после того, как ради шутки пустил за руль обезьяну. Об этом сообщает Channel News Asia.

Отмечается, что инцидент произошел на юго-западе страны в городе Даванджере. 36-летний водитель посадил обезьяну на руль, а один из 30 пассажиров снял это на видео. Ролик набрал большую популярность, и о произошедшем узнали в автобусной компании.

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По словам ее представителя, водителя отстранили от должности, поскольку в компании прежде всего ценят безопасность пассажиров.

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