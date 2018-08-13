В Крыму в результате падения джипа в обрыв погибли три человека
В ночь на понедельник в Крыму джип упал в обрыв на горной дороге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.
«Водитель автомобиля Jeep, двигаясь по автодороге Белогорск-Приветное, допустил выезд за пределы проезжей части, где автомобиль упал с обрыва», — сообщили в ведомстве.
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В результате ДТП три человека погибли, еще двое пострадали.
Отмечается, что дорога, по которой ехал автомобиль, частично асфальтирована и не оборудована защитными барьерами, поэтому не предназначена для движения транспорта.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС, обстоятельства аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что на мосту через Керченский пролив произошло ДТП с автоцистерной, пострадали два человека.