В Крыму в результате падения джипа в обрыв погибли три человека

В ночь на понедельник в Крыму джип упал в обрыв на горной дороге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

«Водитель автомобиля Jeep, двигаясь по автодороге Белогорск-Приветное, допустил выезд за пределы проезжей части, где автомобиль упал с обрыва», — сообщили в ведомстве.

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В результате ДТП три человека погибли, еще двое пострадали.

Отмечается, что дорога, по которой ехал автомобиль, частично асфальтирована и не оборудована защитными барьерами, поэтому не предназначена для движения транспорта.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС, обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что на мосту через Керченский пролив произошло ДТП с автоцистерной, пострадали два человека.