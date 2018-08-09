СК предъявил обвинение по делу о побеге участников «банды GTA» из Мособлсуда

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что ведомство предъявило обвинения по уголовному делу о перестрелке и попытке побега из Мособлсуда в августе 2017 года одному из членов «банды GTA» и четырем полицейским, которые отвечали за конвоирование подсудимых. Об этом сообщается на сайте СК.

Как отмечается, обвинение предъявлено участнику «банды GTA» Хазратхону Додохонову в связи с побегом из-под стражи, хищением огнестрельного оружия и боеприпасов и посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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«К уголовной ответственности по статье 293 УК России (халатность) привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя», — заявила Петренко.

Ранее Петренко заявила о завершении следственных действий по делу о побеге пяти участников «банды GTA» из-под стражи.

1 августа прошлого года члены «банды GTA» совершили попытку побега из Мособлсуда. Чтобы сбежать, бандиты раскачали кабину лифта, в котором их вез конвой, и напали на сопровождение, обезоружив их и взяв в заложники. Бандиты по одному врывались в зал заседания, но попадали под огонь.