В ДТП с маршруткой в Дагестане погибли два человека

В результате ДТП с участием пассажирской «Газели» в Дагестане погибли два человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального минздрава.

Также пострадали 13 человек, в том числе трое детей.

«В результате ДТП двое человек погибли, 13 пострадали. Среди пострадавших трое детей, один из которых находится в тяжелом состоянии», — сказал представитель минздрава.

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Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе 13 человек пострадали при столкновении маршрутки с опорой ЛЭП. Также ранее сообщалось, что в Тольятти опрокинулась маршрутка с пассажирами.