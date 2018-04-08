Минздрав Крыма уточнил информацию о жертвах аварии с электричкой

В результате столкновения электрички с микроавтобусом на севере Крым погибли пять человек, пострадали еще 12. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Николай Деркач, передает РИА «Новости».

ДТП произошло на железнодорожном переезде под Армянском. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь – Армянск. Источник ранее сообщал о пяти погибших и пяти пострадавших.

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«Погибло пять человек. Госпитализировано семь пассажиров, всего пострадало 12. Их состояние пока выясняется. Один пострадавший отправлен в Армянскую, остальные в Красноперекопскую больницы», — сказал Деркач.

Глава отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова заявила, что среди жертв аварии детей нет.

«По предварительной информации, детей нет среди погибших и пострадавших», — сказала Кондрашова.

На месте аварии работают спасатели.