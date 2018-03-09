Работник ППС в Дагестане застрелил бойца Росгвардии

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Дагестана застрелил бойца Росгвардии и еще одного человека из-за возникшего бытового конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«По уточненным данным, работник ППС застрелил бойца Росгвардии и еще одного человека, после чего пытался скрыться с места преступления», — сказал источник.

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В МВД подтвердили факт перестрелки.

Ранее сообщалось, что сотрудники ППС в Подмосковье за деньги отпустили машину с налетчиками.