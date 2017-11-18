Врио главы Приморья пожаловался на многочасовую езду домой по пробкам

Врио главы Приморья Андрей Тарасенко заявил о намерении разобраться в координации действий ведомств, отвечающих за состояние транспортного сообщения во Владивостоке, после многочасовой езды домой из-за пробок.

«Выехав с работы в 23.00 (16.00 мск), домой добрался только после трех часов ночи. Город был просто парализован, это недопустимо», – заявил он.

Подобную ситуацию он назвал признаком отсутствия должной координации между ведомствами, а также пообещал узнать, какие реагенты были использованы дорожными службами и как велась отработка прогнозной информации.