Наехал и сбежал: таксист врезался в толпу

В субботу вечером в самом центре Москвы на Ильинке таксист неожиданно въехал в толпу пешеходов на тротуаре.

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«Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 7 человек. Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

Семь пострадавших избежали серьезных травм. Восьмая, женщина, находится в состоянии средней степени тяжести.

«На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Всех пострадавших в настоящее время госпитализируют в медицинские учреждения города для проведения диагностики и оказания медицинской помощи», — сообщили РИА «Новости» в департаменте здравоохранения Москвы.

Некоторые подробности ЧП сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы. По данным ведомства, такси принадлежало фирме «Чекпоинт», за рулем находился 28-летний житель Кыргызстана Анарбек уулу Чынгыз. Свои водительские права он получил в 2013 год4 в городе Кочкор-ата — фотография документа опубликована в твиттере ЦОДД.

Из-за инцидента движение по Ильинке перекрыли, однако довольно быстро такси эвакуировали, и оно было вновь открыто. Судя по фотографиям с места ДТП, после наезда на людей таксист снес и дорожный знак — машина в итоге лишилась переднего бампера.

В столичной полиции сообщили о возбуждении уголовного дела. «Столичной полицией по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ильинка, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель автомобиля такси задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в новом сообщении ведомства.

Такое решение со стороны силовиков выглядит довольно странным. Известно, что уголовная ответственность за совершение ДТП предусмотрена в случае или гибели человека (ч.3 и ч.5 ст. 264), или наличии у него серьезных травм (ч. 1). Однако, если верить сообщениям медиков, никто из пострадавших серьезных травм не получил — за ранения средней степени тяжести, как у одной из пострадавших, предусмотрена лишь административная ответственность. Более того, согласно распространенной практике, решение о возбуждении уголовного дела принимается после получения соответствующих медицинских документов с оценкой вреда здоровью пострадавшего — зачастую на принятие решения у полиции уходят недели. Однако в данном случае, скорее всего, сыграл свою роль общественный резонанс.

Уже известно, что пострадавшими оказались болельщики сборной Мексики, которые шли по тротуару.

В ситуации помогает разобраться видеозапись наезда, обнародованная в Сети. На ней хорошо видно, что таксист, почти затормозив перед ехавшей впереди машиной, неожиданно сворачивает вправо, в сторону тротуара, и резко ускоряется, сметая на своем пути людей. Проехав таким образом около 10-15 метров, он врезался в знак и остановился. При этом не пострадавшие в ДТП мексиканцы и другие прохожие тут же кинулись к водительской двери, чтобы достать оттуда виновника аварии. Анарбек уулу Чынгыз сбегает с места ДТП — ряд прохожих пытаются остановить его подножкой, но тот ловко уворачивается и скрывается за зданием, преследуемый разъяренной толпой.

Каким образом в итоге удалось задержать беглеца, пока неясно. По данным ЦОДД, таксист совершил наезд неумышленно — судя по поведению автомобиля, возможно, он просто перепутал педали и растерялся.