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Япония обнаружила китайскую подлодку близ своих берегов

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Reuters

Минобороны Японии обнаружило подводную лодку, предположительно китайскую, неподалеку от берегов страны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на военное ведомство.

По данным министерства, субмарина была под водой. Японские военные считают, что подлодка принадлежит Вооруженным силам КНР, потому что китайский эсминец с управляемыми ракетами класса Luyang III находился рядом с ней.

Как сообщает Минобороны, подлодка направилась на северо-запад от восточного побережья острова Амами-Осима. Подлодка в воскресенье утром шла на запад в Восточно-Китайское море, где находятся спорные острова, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.

При этом подлодка и эсминец не заходили в территориальные воды Японии, уточнили в ведомстве.

Силы самообороны Японии направили в этот район три разведывательных самолета и два эсминца для сбора информации.

Ранее четыре патрульных корабля КНР вошли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку.

В январе США пообещали защищать японские претензии на спорные острова Сенкаку.

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