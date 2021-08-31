СМИ: талибы* попытались штурмовать Панджшер

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» на фоне вывода войск США из Афганистана штурмовало Панджшерскую долину. Подобные сообщения опубликованы в соцсетях.

Из публикаций в Twitter следует, что талибы «нанесли удары по повстанцам Панджшера», ранив и убив некоторых из них.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на СМИ, талибы атаковали передовые посты Фронту национального сопротивления с двух направлений — со стороны долины Андароб в провинции Баглан и со стороны города Джабаль-ус-Сирадж.

Отмечается, что наступление талибов было отбито. Боевики понесли потери — около 80 из них погибли, более 100 ранено. Также сообщается о пострадавших со стороны сопротивления в Панджшере.

Ранее телеканал TOLO News сообщал, что талибы атаковали аванпост сил сопротивления в Панджшере. Позже корреспондент «Би-Би-Си» Джамалуддин Мусави написал в Twitter, что, по данным источников, силы группировки «Талибан» смогли продвинуться в сторону Панджшера.