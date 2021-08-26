Ударный беспилотник «Орион» с ракетами «Вихрь-М» испытают в этом году

АО «Кронштадт» собирается до конца текущего года испытать ударный вариант беспилотника «Орион» (ОКР «Иноходец») с противотанковой ракетой комплекса «Вихрь-М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Сергея Богатикова.

«Мы должны провести испытания нашего комплекса вместе с ракетами «Вихрь-М» в конце этого года», — сказал он.

Богатиков также отметил, что в настоящее время работы по интеграции ракеты идут «в полном разгаре» и будут закончены до конца года.

Ранее сообщалось, что Россия начала продвижение на мировой оружейный рынок своего первого экспортного ударного беспилотника «Орион-Э».

Минобороны России впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте в декабре 2020 года. «Орион» оборудован спутниковыми или лазерными системами самонаведения, а также несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20.