Зеленский хочет создать флот, способный «разблокировать» Черноморский регион

Киев планирует сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, Украине необходим собственный флот, чтобы «разблокировать Черноморский и Азовский регионы».

«Поэтому было решено на уровне нашей страны, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же самым мощным, каким он был 30 лет назад», - сказал украинский лидер на брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Президент Украины отметил, что Киев уже обращался за помощью в развитии флота к Британии, а также к Штатам и, кроме того, он планирует детально обсудить этот вопрос на встрече с президентом Джозефом Байденом 31 августа.

Ранее Зеленский анонсировал, что к 2035 году Украина будет обеспечена «большим флотом». По его словам, это произойдет в три этапа, первый из которых происходит уже сейчас и завершится к 2024 году, остальные два планируется реализовать в ближайшее десятилетие. Зеленский отметил что амбициозный план по созданию флота помогут осуществить Великобритания и США.