Афганское сопротивление просит Запад помочь оружием

Бойцы сопротивления в афганской провинции Панджшер, оставшаяся неподконтрольной талибам (организация запрещена в России), призывают западные страны помочь им оружием. Об этом сообщает The Washington Post.

Ахмад Масуд, которого издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана, является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, который также оказывал сопротивление талибам.

Масуд подчеркивает, что даже при том, что США и их союзники покинули страну, Штаты все еще могут быть «великим арсеналом демократии».

«С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях», — заявил лидер повстанцев.

Он добавил, что при любой ситуации он вместе с бойцами сопротивления будет защищать Панджшер.

Ранее стало известно, что на севере Афганистана растет сопротивление «Талибану».