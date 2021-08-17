США будут сохранять присутствие своих представителей и военных в аэропорту Кабула

США будут сохранять присутствие в аэропорту Кабула. Такое заявление на брифинге сделал глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс. Трансляция велась на YouTube-канале американского внешнеполитического ведомства.

«Мы будем стремиться сохранять присутствие в <…> аэропорту до тех пор, пока это будет безопасно», — сказал он.

Он сообщил, что американские военнослужащие в настоящее время работают над тем, чтобы «восстановить нормальное управление аэропортом», чтобы могли взлетать и приземляться военные самолеты США и коммерческие самолеты.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, Соединенные Штаты планируют завершить эвакуацию из аэропорта афганской столицы к 31 августа, сообщает сайт военного ведомства.

Он указал, что президент США Джо Байден поставил американскому Минобороны задачу завершить операцию к этому сроку.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России)* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.

Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолета ВВС США.