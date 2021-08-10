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Учения с участием российских военных завершились у границы с Афганистаном

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Совместные учения с участием военных России, Таджикистана и Узбекистана завершились на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина.

По его словам, в ходе маневров впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе опыта, полученного в Сирии.

Как отметил Лапин, учения прошли на фоне обострившейся обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны Центральноазиатского региона.

В учениях трех стран приняли участие 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России. В маневрах было задействовано порядка 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.

10 августа стало известно, что активная фаза учений России, Узбекистана и Таджикистана стартовала у границ Афганистана.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России) на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

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