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Реплику старинной абхазской боевой галеры спустят на воду

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Реплику абхазской боевой галеры, построенную по архивным чертежам в Петрозаводске по заказу руководства этнопарка «Апсны», доставят в Абхазию в конце предстоящей недели. Об этом сообщил автор чертежей судна Батал Джапуа, передает Sputnik Абхазия.

По его словам, галера также была протестирована на Онежском озере в верфи «Варяг» до прибытия в Петрозаводск на моторе, парусе и веслах, а также судно было проверено на крен и разворот, все прошло успешно.

Отмечается, что длина галеры составляет 14,5 м, ширина — около 2,5 м, у нее есть четырехметровая мачта и 14 весел. Галера создана из карельской сосны и дуба, она может развить скорость до 12-14 км/ч и рассчитана на 50 человек.

Изначально галера была 17 м в длину, из-за сложностей при транспортировке ее длину уменьшили.

Как подчеркнул Джапуа, такие типы галер были характерны для абхазского и адыгского народов. Их было несколько видов, суда могли принять на борт до 200-300 человек.

В настоящее время судно уже на пути в Абхазию.

Чертежи абхазской боевой галеры художник создал по архивным российским, турецким данным, рисункам и описаниям, исследованиям советских, абхазских ученых и по этнографии абхазов.

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