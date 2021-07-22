В Петербурге прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге в районе Сенатской площади и в акватории Финского залива Кронштадта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что специально для мероприятия на Неве были разведены мосты, а на Ростральных колоннах зажгли огонь.

В Генеральной репетиции были задействованы более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, около 50 летательных аппаратов Морской авиации военно-морского флота России, свыше 4000 военнослужащих.

По данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в этом году в генеральной репетиции участвовало большое количество кораблей и подводных лодок нового поколения, способных решать задачи в дальней океанской зоне. Также в маневрах были задействованы силы всех флотов и флотилий, самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ.

Главный военно-морской парад будет посвящен 325-летию российского флота, он пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. В этот день мероприятия начнутся с торжественного подъема Государственного и Военно-морского флагов, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. Затем командование флота и руководство города возложат цветы и венки к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади адмирала Нахимова.

Ранее сообщалось, что главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки.