США объяснили вывод войск с базы Баграм без предупреждения

Американская сторона не раскрыла властям Афганистана точное время вывода своих сил с базы Баграм по соображениям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге, запись которого доступна на сайте ведомства.

Он также дополнил, что военные США координировали свои действия с афганской стороной при передаче ей контроля над этим военным объектом.

«Я не могу говорить о том, как афганская сторона интерпретировала это решение, но оно было принято в интересах безопасности наших сил», — сказал представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вывели из Афганистана более 90% своего военного контингента.

В 2020 году США и движение «Талибан» (организация запрещена в России)подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.