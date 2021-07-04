Число погибших при крушении филиппинского военного самолета возросло до 29

На месте крушения военного самолета на Филиппинах обнаружено 29 тел, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на военных.

Согласно обновленным данным, еще 17 человек находятся в списке пропавших без вести, а общее количество пострадавших возросло до 50. Дополнительных подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что самолет разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Авиалайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

По данным генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана, на борту находились 85 человек. В свою очередь министр обороны Дельфин Лоренцана сообщил Reuters, что в самолете находились 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.