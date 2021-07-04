В США оценили состояние Вооруженных сил Украины

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Военные учения солдат ВСУ во Львовской области Военные учения солдат ВСУ во Львовской области
Военные учения солдат ВСУ во Львовской области
РИА «Новости»

Аналитики исследовательской службы конгресса США заявили о наличии проблем в реализации военной реформы на Украине. Соответствующие выводы сделаны в отчете о состоянии ВСУ, сообщает RT.

Как отмечают американские аналитики, с началом конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году ВСУ были ослаблены из-за халатного отношения и недостаточного финансирования, которые предшествовали этим событиям на протяжении долгих лет. Однако в службе уверены, что с тех пор состояние украинской армии улучшилось. Так, например военные предприняли усилия по внедрению стандартов НАТО и получили соответствующую помощь со стороны США и альянса.

Однако в Вашингтоне считают, что США необходимо понимать военные возможности Украины для того, чтобы выработать политику в отношении Киева и поддержать его стремление ко вступлению в НАТО. Как считают политологи, главным препятствием на пути Украины в альянс является вовсе не военный потенциал республики, а прежде всего позиция остальных членов блока.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если на Западе перестанут помогать его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе», чтобы решить эту проблему без помощи третьих стран.