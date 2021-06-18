РФ и Белоруссия готовы наращивать сотрудничество в разработке оружия

«Рособоронэкспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех», готов наращивать сотрудничество с Белоруссией в разработке оружия и военной техники. Об этом заявил гендиректор компании Александр Михеев, пишет РИА «Новости».

«Компания готова наращивать реализацию совместных проектов с белорусской стороной в области производства военной техники, расширять области взаимодействия за счет индустриально-технологического сотрудничества», – сказал Михеев.

Руководитель компании отметил, что «Рособоронэкспорт» предлагает белорусским коллегам комплексные поставки российской военной продукции и средств для всех видов вооруженных сил.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днем России, отметив, что отношения двух государств будут развиваться в интересах населяющих их народов.