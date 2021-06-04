Байден расширил список связанных с военными КНР компаний, куда запрещено инвестировать

Президент США Джо Байде расширил список связанных, по мнению Вашингтона, с военнослужащими Китая компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам. Об этом сообщает Белый дом.

По словам Байдена, необходимы дополнительные шаги для устранения чрезвычайной ситуации, включая «угрозу, исходящую от военно-промышленного комплекса Китая, участие КНР в программах научных исследований и разработок в военной сфере, разведке и безопасности, а также в производстве оружия и сопутствующего оборудования в рамках стратегии военно-гражданского слияния КНР».

Указ дополнил соответствующее распоряжение предыдущего президента, Дональда Трампа — он запретил американским инвесторам покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Список этих компаний составляет министр обороны США. Пекин тогда подверг критике данное решение.

Байден увеличил количество компаний в этом списке с 48 до 59.

Запрет вступает в силу через два месяца - 2 августа, однако инвесторам будет разрешено проводить сделки в течение следующего года, чтобы избавиться от пакетов акций находящихся в черном списке компаний.

Ранее Байден заявил, что генеральный секретарь Китая Си Цзиньпин якобы считает, что КНР сможет «овладеть» США к 3035 году. Свои слова американский лидер не прокомментировал, журналисты предположили, что он мог иметь в виду 2035 год.