Подводный крейсер «Князь Олег» выйдет в море в начале июня

Российский атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» впервые выйдет в море для проведения испытаний в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По планам на сегодня, «Князь Олег» в первый раз выйдет на испытания в море в начале июня», — заявили в ОПК.

Пресс-служба АО «Севмаш», которая разрабатывает и производит подводные крейсера проекта «Борей», отказалась комментировать данное сообщение. Ранее, в планах командования Военно-морского флота России было ввести «Князя Олега» в строй ко Дню ВМФ — 25 июля 2021 года.

Источник из ОПК отмечает, что осуществить задуманное не получится из-за необходимости сначала провести весь комплекс испытаний перед сдачей подлодки флоту — среди них ходовые и государственные испытания, а также учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Баренцева моря.

Ранее стало известно, что Россия может построить больше 10 стратегических подлодок «Борей».