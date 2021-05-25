Подводный крейсер «Князь Олег» выйдет в море в начале июня

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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта... Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта...
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта...
РИА «Новости»

Российский атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» впервые выйдет в море для проведения испытаний в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По планам на сегодня, «Князь Олег» в первый раз выйдет на испытания в море в начале июня», — заявили в ОПК.

Пресс-служба АО «Севмаш», которая разрабатывает и производит подводные крейсера проекта «Борей», отказалась комментировать данное сообщение. Ранее, в планах командования Военно-морского флота России было ввести «Князя Олега» в строй ко Дню ВМФ — 25 июля 2021 года.

Источник из ОПК отмечает, что осуществить задуманное не получится из-за необходимости сначала провести весь комплекс испытаний перед сдачей подлодки флоту — среди них ходовые и государственные испытания, а также учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Баренцева моря.

Ранее стало известно, что Россия может построить больше 10 стратегических подлодок «Борей».