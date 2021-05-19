Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 поднимался в небо для сопровождения стратегического бомбардировщика В-52Н США командования глобальных ударов ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По ее информации, в среду, 19 мая, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к границе России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря», — рассказали в округе.

Там отметили, что нарушения государственной границы России допущено не было.

Ранее российский истребитель МиГ-31 сопроводил над Тихим океаном американский самолет-разведчик RC-135.