МИД Судана ответил на информацию о заморозке соглашения по российской базе

Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд прокомментировал сообщения о приостановке соглашения о создании базы ВМФ России на Красном море, сообщает РИА «Новости».

«На данный момент у нас нет официального подтверждения приостановки соглашения о военном сотрудничестве с РФ», — ответил представитель МИД Судана.

Уточняется, что в суданских СМИ также отсутствует информация о заморозке соглашения с Россией.

Ранее телеканал Al Arabia сообщил, что Судан объявил о приостановке действия соглашения о создании морской базы с Россией на территории африканской республики.

В декабре 2020 года сообщалось, что Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане, согласно которому ВМФ сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в этой стране. В документе говорится, что в Судане смогут одновременно находиться не более 4 российских кораблей и не более 300 человек.