КНДР назвала условия для возобновления контактов с США

Власти КНДР заявили, что не будут контактировать с администрацией президента США Джозефа Байдена до тех пор, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«КНДР заявляет, что не пойдёт на контакты с США, пока они не откажутся от враждебной политики», — говорится в сообщении.

Кроме того, КНДР отказывается вести переговоры до тех пор, пока сторонам не будут обеспечены равные условия.

Ранее представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США не смогли связаться с КНДР по нескольким каналам. По словам Портер, Вашингтон пытался выйти на связь с Пхеньяном, чтобы «избежать эскалации».

Она подчеркнула, что США не поддерживают дипломатических отношений с Северной Кореей, но в Нью-Йорке при штаб-квартире ООН работает постоянное представительство КНДР.

До этого сообщалось, что США планируют завершить переоценку всего подхода к КНДР в апреле.