В России началась разработка ракетного комплекса «Кедр»

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса России началось проектирование стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Это (научно-исследовательская работа «Кедр») — работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Это — одно из направлений по созданию [ракетного комплекса] нового поколения», — добавил источник.

По его словам, над комплексом пока что ведется научно-исследовательская работа. «Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР», — подчеркнул собеседник.

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