В Японию на постоянное базирование прибыл новейший эсминец ВМС США

Эсминец «Рафаэль Перальта» прибыл в порт американской военно-морской базы Йокосука в Японии для постоянного базирования. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командование седьмого флота ВМС США.

«Присутствие эсминца «Рафаэль Перальта» укрепляет национальную безопасность США, их союзников и партнеров, улучшает возможности по защите стратегических интересов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Рафаэль Перальта» — один из новейших и самых продвинутых кораблей ВМС США.