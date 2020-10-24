Азербайджан заявил об уничтожении армянского боевого самолета в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении боевого самолета ВВС Армении в зоне непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС.

Там уточнили, что самолет был сбит в Губадлинском направлении в субботу, 24 октября.

Ведомство добавило, что летательное средство было сбито при помощи систем ПВО армии Азербайджана.

«Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет Военно-воздушных сил Армении», — подчеркивает минобороны Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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