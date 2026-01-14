В Северодвинске пациент напал на врача в больнице и сломал ему нос

Житель Северодвинска получил год колонии строгого режима за нападение на врача-травматолога в больнице. Об этом сообщает СУ СК РФ Архангельской области.

Инцидент произошел в Северодвинской городской клинической больнице № 2. По данным следствия, 40-летний пациент, ожидавший приема, зашел в кабинет врача, перегородил выход и начал угрожать медработнику. После этого он нанес врачу-травматологу не менее двух ударов по голове и телу. Медик получил закрытый перелом костей носа, расцененный судом как причинение легкого вреда здоровью.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Челябинске четверо мужчин избили соседа за просьбу не прогревать авто под окнами. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей головы. Челябинец написал заявление в полицию.

Ранее россиянка забила знакомого молотком и спрятала в курятнике.