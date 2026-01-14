«Этот идиот долго тут не задержится»: Трамп снова раскритиковал главу ФРС

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал главу Федеральной резервной системы (ФРС, аналог Центробанка) Джерома Пауэлла. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Этот идиот долго тут не задержится», — сказал Трамп в ходе выступления в Детройтском экономическом клубе.

Глава Белого дома назвал Пауэлла «некомпетентным» и «нечестным» руководителем.

До этого глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что американский минюст угрожает ему уголовными обвинениями в связи с «показаниями перед банковским комитетом сената в июне прошлого года». По его словам, эти показания, в частности, касались многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС.

Также Пауэлл заявил, что «это беспрецедентное действие» необходимо рассматривать «в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации» президента США Дональда Трампа.

Он добавил, что угроза уголовного преследования является следствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки, «исходя из своей наилучшей оценки того, что отвечает интересам общества, а не в соответствии с предпочтениями» главы Белого дома, который ждал серьезного снижения ставки.

Ранее Трамп назвал главу ФРС «упрямым ослом».