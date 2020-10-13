Военнослужащий в Крыму по неосторожности застрелил сослуживца
Михаил Кириллов
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Контрактник в Крыму по неосторожности застрелил сослуживца, грубо нарушив правила обращения с оружием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту», — заявили в пресс-службе.
Командование Черноморского флота РФ начало проверку в связи с инцидентом. Другие подробности трагедии пока не приводятся.
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