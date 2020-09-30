Ереван заявил об авиаударах Баку в Карабахе с применением турецкой авиации

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с непризнанным Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и многофункциональные истребители F-16 ВВС Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ованнисяна, противник действует издалека, не входя в зону действия средств ПВО.

Уточняется, что используются ракеты воздух-земля дальнего действия.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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