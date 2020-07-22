В офисе Зеленского оценили соглашение по Донбассу

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение контактной группы по принятию дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе отметили, что соглашение по режиму прекращения огня открывает путь к реализации других условий минских договоренностей.

В заявлении также сказано, что соблюдение данного режима является «базовой предпосылкой» к выполнению «Минска».

Переговоры контактной группы прошли в формате видеоконференции в среду, 22 июля. Согласно их итогам, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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