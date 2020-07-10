Разведку у границ РФ за неделю провели 30 иностранных самолетов

За неделю разведывательную деятельность у российских границ вели 30 иностранных самолетов-разведчиков. Об этом следует из данных инфографики, которую опубликовала газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Как сообщается, также за прошедшую неделю разведкой возле российских границ занимались два беспилотника.

В материале указывается, что за это время истребители дежурных сил ПВО России восемь раз поднимались в воздух для недопущения нарушения государственной границы.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны не допущено.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Разведоперация: военные России перехватили самолеты ВВС США

— Самолет ВМС США вновь провел разведку над российской частью Черного моря

— Минобороны: 35 иностранных самолетов провели разведку у российских границ