Еще 120 военнослужащих РФ излечились от коронавируса

За последние 24 часа от коронавируса излечились еще 120 военнослужащих российских ВС, всего с начала пандемии вылечились 7 158 солдат и офицеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 120 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7 158 человек», — заявили в министерстве.

По последним данным, в российских вооруженных силах остаются 1 222 человека, болеющих COVID-19, а в военных вузах России — 275.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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