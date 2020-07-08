Пентагон отчитался об успешном сдерживании РФ

Глава Пентагона Марк Эспер отчитался о первом годе работы в своей должности. В опубликованном на сайте Минобороны США видеообращении он отметил, что за это время американскому военному ведомству удалось успешно сдерживать Россию.

По словам Эспера, за минувший год Пентагон сдержал агрессивные действия, «совершаемые странами-изгоями», такими как Иран и КНДР, а «также близких конкурентов России и Китая».

Кроме того, глава министерства перечислил и другие успехи. К ним Эспер отнес проведение контртеррористических операций, сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.

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