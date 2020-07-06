Следователи приступили к изучению причин жесткой посадки Ми-2 под Ростовом

Следователи приступили к изучению причин жесткой посадки вертолета Ми-2 в Сальском районе Ростовской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств и причин происшествия.

По словам Марковской, организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в районе поселка Кирсалово. Помимо одного погибшего, еще один человек получил травмы. Он был госпитализирован.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате отказа двигателя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокуратура инициировала проверку после жесткой посадки частного Ми-2 под Ростовом

— При жесткой посадке частного Ми-2 под Ростовом погиб человек